Esta semana se conoció el borrador de la reforma laboral que será presentada en las próximas semanas ante el Congreso de la República. Tal como lo había anticipado la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, se proponen cambios sustanciales en cuanto a la jornada laboral.

Una de las propuestas es volver a la jornada nocturna desde las 6:00 p. m. y no desde las 9:00 p. m. Además, sugiere regresar al pago del 100 % de los dominicales y festivos, y no del 75 %, como funciona actualmente.

Esas ideas preocupan a los empresarios por los sobrecostos laborales que pueden llegar a ocasionar las modificaciones a los recargos nocturnos y dominicales.

Felipe Bayón, presidente de la petrolera y quien saldrá de su cargo el próximo 31 de marzo, hizo fuertes críticas al proyecto de reforma pensional que impulsa el Gobierno de Gustavo Petro. Según explicó en entrevista con Bloomberg Línea, puede golpear las finanzas de la compañía.

“Yo no cierro la planta a las 5:00 de la tarde. Nosotros operamos 24 horas al día y 365 días del año, sábados y domingos. Las refinerías no paran, los campos no paran, los taladros no paran. Habría que mirarlo”, dijo al medio económico.