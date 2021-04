green

En el occidente de Bogotá ya se terminó de construir un nuevo centro comercial con el que esperan impactar positivamente la economía de un sector en el que hay muchas oficinas, viviendas, hoteles, moteles y el aeropuerto internacional El Dorado.

Tomás y Jerónimo Uribe, hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, hacen parte del grupo que construyó esta edificación nombrada ‘Nuestro Bogotá’ y que abrirá sus puertas, según lo anunciado, el próximo 27 de abril.

Uno de los atractivos que más ha llamado la atención sobre este lugar es que tendrá en su interior un avión real que está en desuso desde hace varios años. El mismo fue reformado y, por su cercanía al aeropuerto, esperan sea un atractivo para sus visitantes.

(Lea acá: Tomás Uribe ve a Sergio Fajardo rodeado por gente de Santos, y eso le da “mucho miedo”)

En diálogo con la revista Bocas, Tomás Uribe contó cómo fue que hizo para encontrar esta aeronave que fue utilizada en la Segunda Guerra Mundial y que estaba abandonada en Colombia desde hace varios años.

“Lo busqué por cielo, mar y tierra. Es un legendario DC-3, fabricado en 1942, que operó en un principio como transporte de carga y medicamentos durante la Segunda Guerra Mundial. Después de infructuosamente escribir a cementerios de aviones en Estados Unidos, en Bolivia, en España, el papá de un amiguito de mi hijo me pasó el dato de que estaba abandonado en Villavicencio. Lo iban a chatarrizar. Lo restauramos y va a ser un ‘play ground’ para que los niños se monten y gocen”, dijo.

Aunque aseguró que no es un amante de la aviación, sí lo vio como un potencial para ‘placemaking’, una estrategia “que consiste en diseñar la edificación para que incorpore los elementos del entorno, en este caso la zona del aeropuerto El Dorado”.

No obstante, el hijo mayor del expresidente, quien reveló los regaños de su padre cuando eran niños, aseguró que ni él ni su hermano son propietarios de ningún centro comercial, a pesar de que ha estado inmiscuido en cuatro.

“No tengo (centros comerciales). Los estructuramos. Los sacamos adelante, pero tienen muchos socios y nosotros terminamos teniendo una participación pequeña. Vendemos primero los locales y esos dineros van a una fiducia que maneja una sociedad. Cuando hay suficientes ventas para construir el centro, la fiduciaria me empieza a liberar recursos para construirlo. Nos queda un pedacito y la responsabilidad de operarlos“, aseguró.

Estar constantemente en construcciones de centros comerciales le ha servido para “espantar lagartos”, pero le ha traído problemas con su esposa porque “en veinte años no hemos repartido dividendos” y se ahorra gran parte de lo que gana.

“Mi esposa me reclama que llevo siete años prometiéndole que vamos a construir una casa y siempre le digo que no, que después de tal proyecto“, contó, aunque dice que no es tacaño sino que viene “de un hogar donde nos inculcaron la austeridad”.

Centro Comercial construido por los hijos de Uribe en Bogotá

Quedará ubicado en la Avenida Cali con la Avenida José Celestino Mutis. En la página de Facebook anunciaron que entrará en funcionamiento desde el próximo 27 de abril y tendrá tiendas de ropa, de comida y otros locales para el entretenimiento.

Empezarán con 250 marcas reconocidas en el país y su gran atractivo será el avión ya mencionado, que también ha sido una oportunidad para criticar a los hijos del expresidente Uribe.