Tomás Uribe habló de varios temas políticos y familiares en entrevista con el periodista Gustavo Gómez, en la revista Bocas, y uno con el que empezó fueron los regaños caseros y el genio de su padre.

“¡Fueron tantos! No me acuerdo del primero, pero sí de varios que me dejaron huella. Uno muy famoso, cuando vino de visita el presidente Bush y estaba con las manos entre los bolsillos, hábito que todavía conservo. Mi papá rompió el protocolo. Casi me manda un manazo y me dijo: ‘¡Saque las manos del bolsillo!’”, recodó Tomás.

Además, el empresario antioqueño, que ha sonado fuerte para ser posible candidato presencial en 2022, confesó que a su hermano, Jerónimo Uribe, también lo tuvieron que reprender en la casa.

“Y otro muy famoso en mi familia, pero a mi hermano Jerónimo: a él no le gustaban los jugos con pepitas y un día le sirvieron un jugo de fresa con banano. Lo tomó y se vomitó en el vaso. Mi papá se lo hizo tomar y hasta ahí nos llegó el capricho de no me gusta esto o aquello. Regaños que agradezco: formativos”, resaltó.

Las confesiones del hijo mayor del expresidente Álvaro Uribe Vélez hicieron eco en las redes sociales, luego de que el editor jefe de Bocas, Mauricio Silva, compartiera esas declaraciones.

Tomás Uribe asegura que no será candidato presidencial

Pero Tomás no solo habló de su infancia y de las cosas que pasaron en su hogar, sino de la situación que vive actualmente el país, y por eso dijo que la política todavía necesita de su padre y que sería muy temprano para pensar en una jubilación.

“Como ciudadano, como militante de un partido, quiero que él siga activo, pero más como un orientador que como una figura de primera línea”, acotó.

En cuanto a su posible candidatura presidencial, Tomás Uribe le dejó claro a Gustavo Gómez que no tiene “ningún tipo de aspiración política”, y se refirió a cómo nació la propuesta de que se lanzara al ruedo.

“Es muy circunstancial. Todo surgió porque el año pasado, cuando privan de la libertad a mi papá, en el partido me llaman a mí, a que integre un comité. Las personas que me llaman tenían más cercanía conmigo, quizá no porque fuera el más idóneo o el menos. Simplemente porque había una mayor cercanía circunstancial. Integro ese comité y luego, al final de año, Ernesto Macías, que es buen amigo, yo lo quiero, de su propia cosecha empieza con la idea de que debo lanzarme y eso da pie a la entrevista de Semana, que también fue circunstancial”; explicó.

Eso sí, Tomás mencionó que para ese camino el más idóneo sería su hermano, Jerónimo Uribe, y también descartó encabezar la lista de candidatos al Senado.

En un adelanto de la entrevista, el hijo mayor del expresidente se refirió a Sergio Fajardo, que también aspira a la Presidencia, y advirtió que verlo rodeado de gente cercana al expresidente Juan Manuel Santos le da “mucho susto”.