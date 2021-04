green

La posibilidad de que los servicios funerarios tuvieran un IVA del 19 % indignó a muchos colombianos, sobre todo tratándose de una coyuntura tan difícil como la pandemia de COVID-19, en la que miles de personas han perdido la vida.

Sin embargo, el presidente mostró una suerte de desconcierto sobre esa propuesta, incluida en el proyecto de reforma fiscal de su propio Gobierno: “Eso no debería tener un IVA. (…) Seguramente quedará por fuera…“, indicó, en entrevista con Semana.

“¿Por qué quedó eso ahí? No le tengo una explicación clara”, reconoció.

De hecho la explicación que dio en la entrevista pareció más bien una especulación: “Tal vez cuando se hizo la extrapolación de algunas cosas que no eran de consumo básico se metió ahí, pero los servicios funerarios no deberían tener IVA“, añadió.

Duque incluso cambió de rol y dio varias razones de por qué esa posibilidad resulta inconveniente: “Primero, porque ahí no hay un recaudo sustancial; segundo, ahí no se está generando ningún elemento de equidad; tercero, ahí no se está buscando ningún elemento de eficacia y, además, estamos en una coyuntura donde tristemente nos ha tocado ver muchos incidentes fatales en el país”.