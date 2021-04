Gustavo Petro se refirió al tema luego de que la periodista le advirtiera que en este momento, justo cuando el país atraviesa por el tercer pico de la pandemia, ya se habla de la escasez de vacunas para inmunizar a la población mayor.

El senador, que ha sido un crítico de las gestiones del Gobierno para adquirir la vacuna, dijo que de seguir con el ritmo al que avanza el plan de vacunación la población faltante tendría que esperar varios meses antes de que le suministren la primera dosis.

“2 millones de vacunas puestas en dos meses, y hay que poner 90 millones (de dosis) para 45 millones de personas, y si se ponen de a un millón por mes, pues se necesitan 90 meses”, fueron las cuentas que hizo el senador.

Además, Petro cuestionó que en los titulares de prensa se destaquen las cifras de vacunación como algo extraordinario, cuando la realidad es otra.

“Claro, como el titular de prensa dice: ‘Pusimos 2 millones de vacunas’, y la gente contenta, pero si uno hace la operación matemática simple pues eso significa siete años”, comentó.

Contrario a las cuentas que hace Petro, el presidente Duque celebró, el miércoles en la noche, que en el país se aplicó “la dosis 4 millones”, y resaltó que su Gobierno lo hizo “antes del 25 de abril”.

Si se toma como base esta cifra para hacer las cuentas como las muestra Petro, se tardaría un poco menos en inmunizar a toda la población: algo así como cerca de cuatro años. No obstante, la realidad es que a hoy día ya se habla de que se están acabando las vacunas disponibles en el país, y en varias EPS, como Compensar, cancelaron miles de citas.

Además, este jueves se conoció, por medio de la periodista Darcy Quinn, que desde el Gobierno estarían llamando a algunos alcaldes y gobernadores para pedirles que le bajen el ritmo a la vacunación para, al parecer, disimular un poco el faltante.

“Que no vayan tan rápido, más o menos. Que no sean tan eficientes en el tema de la vacunación, que vayan más despacio porque no quieren que se les acaben [las vacunas]”, afirmó Quinn.