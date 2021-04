Una de ellas fue Compensar, que en un comunicado de prensa difundido este martes, informó:

“Desde el día de ayer agotamos las vacunas que teníamos disponibles y en este momento no contamos con biológicos para primeras ni segundas dosis, razón por la cual los agendamientos pendientes han sido cancelados y no tendremos atención en nuestros puntos de vacunación hasta tanto no recibamos nuevas vacunas por parte de las autoridades sanitarias”.