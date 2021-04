La reunión entre los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y César Gaviria se llevó a cabo de forma virtual, el pasado miércoles, y Caracol Radio dijo que duró cerca de dos horas y que tenía como objetivo hablar de la reforma tributaria.

Aunque no se conocieron detalles precisos sobre lo que se habló en esa reunión, lo cierto es que desde el Partido Liberal se anunció la intención de no apoyar el proyecto de reforma que presentó el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda, lo que tendría al exsenador Uribe tratando de coquetearle al expresidente para que le brinde su respaldo.

No obstante, la emisora aseguró que Gaviria supuestamente le dijo a Uribe que “ni un voto Liberal para esa tributaria”, y atribuyó esa información a fuentes reservadas.

Lo mismo aseguró RCN Radio, que afirmó que los dos políticos “coincidieron” en que esa ley, de ser aprobada, afecta de manera grave a las personas menos favorecidas y a la clase media.

“No podemos ver a la gente sufriendo de hambre por cuenta de la pandemia y le vayamos a poner más impuestos”, fueron otras de las palabras que, según la frecuencia, le habría expresado el líder de la bancada Liberal.

Hasta el momento ninguno de los dos expresidentes se ha referido públicamente al tema, pero hay quienes creen que Gaviria podría ceder a este coqueteo si se tiene en cuenta que el exsenador Uribe ya propuso hacer “urgente un acuerdo de modificación de textos” para buscar un consenso con los partidos que anunciaron su no respaldo a la reforma.

En cuanto a Gaviria, recientemente dio unas declaraciones en las que rechazó ofrecimientos “de mermelada” a congresistas a cambio de votar la “dañina reforma tributaria”, como él la calificó.

“El Partido Liberal no me lo van a manejar a punta de mermelada. El señor Carrasquilla no me va a manejar el Partido Liberal a punta de mermelada con esa dañina reforma tributaria : expresidente César Gaviria Trujillo . Director del Partido Liberal . @PartidoLiberal

