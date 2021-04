green

La reforma tributaria avanza y aunque no se conoce todo lo que traerán estos cambios para los colombianos, las opiniones a favor y en contra son constantes, siendo Alberto Carrasquilla es uno de los grandes señalados entre los miembros del Gobierno Nacional.

Aunque el presidente Iván Duque explica que son medidas para financiar la pandemia, las críticas a esta decisión no paran y esta vez fue César Gaviria, director del Partido Liberal, el que se opuso tajantemente a esta medida que pondría a declarar renta a varios colombianos.

Sobre la reforma tributaria, el expresidente de Colombia señaló que “no es necesario, es dañino y acaba con la economía colombiana”, añadiendo que “es el momento más inoportuno que se haya podido escoger para presentar la reforma” y que “no hay un solo país en el mundo, distinto a Colombia, en el que se esté pensando” algo similar.

Pero los ataques más fuertes de la declaración de Gaviria fueron contra Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, de quien se especula se podría ir del cargo.

“Ministro Carrasquilla presente su reforma tributaria a ver quienes son capaces de votarle eso. Creyeron que a punta de mermelada van a manejar al Partido Liberal, pues no, no van a manejar al Partido Liberal a punta de mermelada, yo se los garantizo. Este partido no va a tomar esa decisión porque es totalmente inconveniente”, dijo con dureza en su discurso.

“El Partido Liberal no me lo van a manejar a punta de mermelada. El señor Carrasquilla no me va a manejar el Partido Liberal a punta de mermelada con esa dañina reforma tributaria : expresidente César Gaviria Trujillo . Director del Partido Liberal . @PartidoLiberal — Partido Liberal (@PartidoLiberal) April 12, 2021

Además aseguró que hay una “operación mermelada” con la que quieren que las diferentes bancadas de Colombia apoyen esta reforma, en la que piden se incluyan también impuestos para las iglesias.

“Esos señores se van a enterrar para recibir una cosita ahí que les tiran, que no sean bobos. Y la operación mermelada que hay hoy es gigantesca, como no la ha habido nunca y yo no voy a criticarlos por eso, porque tienen que gobernar”, dijo el expresidente.

En ese mismo sentido, el director de ese partido político expresó que los liberales no estarían dispuestos a darle su voto a esa propuesta, aunque amenacen con que Colombia solo tiene caja para unas semanas.

“Espero que nadie del Partido Liberal quiera votar esa reforma tributaria. No es necesaria, es dañina y acaba con la economía colombiana. Seis semanas de caja es una discusioncita y una amenaza absurda como todas las que plantea este gobierno y Carrasquilla“, aseguró.

Declaraciones de César Gaviria sobre la reforma tributaria

Estas son algunos apartes de la intervención de César Gaviria del director del Partido Liberal compartidas por el periodista Manuel Salazar.

El director del @PartidoLiberal ex presidente César Gaviria Trujillo asegura que al único pais en el mundo que se le ocurre hacer una reforma tributaria en plena Pandemia es a Colombia pic.twitter.com/QPx9rhAyOT — Manuel Salazar (@manolitosalazar) April 12, 2021

El gobierno decidió no ayudar a nadie dizque por cuidar el déficit fiscal asegura el expresidente César Gaviria pic.twitter.com/UupoGtAlUz — Manuel Salazar (@manolitosalazar) April 12, 2021