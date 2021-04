green

Sin que aún haya salido a circulación, la revista Bocas ya provocó agitación por la entrevista que le hizo a Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe. Según dijo Vanessa de la Torre en Caracol Radio, el título de la entrevista dice, palabras más, palabras menos, que Tomás Uribe ve a Sergio Fajardo rodeado de santistas, y eso le da “mucho miedo”.

Desde hace semanas, varios integrantes del Cetro Democrático han movido el nombre de Tomás Uribe como posible candidato presidencial de esa colectividad para las elecciones del 2022. Él lo ha negado insistentemente, pero, así como dice rechazar la idea, aparece con más frecuencia en diferentes medios.

La supuesta afirmación sobre Sergio Fajardo en la revista Bocas (Gustavo Gómez adelantó que Tomás Uribe disparó para diferentes lados en esa entrevista) la ventiló Vanessa de la Torre en entrevista con el propio exgobernador de Antioquia, a quien le preguntó: “¿Usted ve a Tomás Uribe como potencial rival?”.

“Yo no me preocupo por eso. Yo conozco a Tomás Uribe y pues ya verán ellos. Él hace parte de un partido, tiene en su papá a una figura muy importante de nuestro país, y ellos ya decidirán quién los va a representar en medio de toda esta contienda política”, dijo Fajardo en su particular estilo.

En esa línea, le bajó el tonó a la figura de Tomás Uribe en la política: “Yo no me preocupo por eso. Yo me preocupo por la convergencia. Yo no me pongo a mirar que si Tomás Uribe, el uno o el otro… Para qué me voy a gastar el tiempo pensando en todas esas cosas. Si es Tomás Uribe, bien; y si no, también. El que sea lo enfrentaremos de manera seria y respetuosa”.

Sin embargo, De la Torre le planteó lo que traerá este sábado la revista Bocas. “Viene una entrevista de Tomás Uribe donde dice que usted está rodeado por la gente de Santos y que eso le da mucho miedo”.

(Le puede interesar: En tono presidencial, Sergio Fajardo critica la reforma tributaria y hasta hace propuestas)

Fajardo comenzó su respuesta con una técnica muy propia de quienes tienen experiencia dictando clase, las preguntas seguidas de sus propias respuestas: “¿Nosotros en el 2010 con quién nos enfrentamos? Con Juan Manuel Santos. ¿Quiénes éramos? Pues los de la Ola Verde con Antanas Mockus y nos enfrentamos con Juan Manuel Santos. ¿De quién era Santos? De Uribe. No se les olvide ese detalle en Colombia”.

Y concluyó, como para que a la ‘clase’ le quede claro: “El señor expresidente Juan Manuel Santos fue presidente de Colombia, porque era el de Uribe. Y nos enfrentamos y nos ganaron. Yo, en términos políticos, nunca he tenido nada que ver de actividad con el señor expresidente Juan Manuel Santos”.

Pero Fajardo entendió la afirmación de Tomás Uribe de que “está rodeado por gente de Santos” como si se refiriera a su novia, la exembajadora (Con Álvaro Uribe) en Venezuela y excanciller (en los dos periodos de Santos) María Ángela Holguín.

“¿Que yo esté con María Ángela Holguín significa entonces que yo soy santista?”, se preguntó en su técnica pedagógica, y respondió: “Es una forma muy precaria de entender las relaciones políticas. Eso no significa absolutamente nada”.

“Por el hecho de que tenga una persona con quien comparto la vida, ¿eso me hace santista?”, volvió a preguntar, y concluyó: “Eso no tiene ningún sentido. Eso no es riguroso, no es serio como argumento para discutir en términos políticos”.