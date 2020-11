Así lo dio a conocer Tomás Uribe en una entrevista con la revista Semana, en donde no dio un no rotundo sobre la posibilidad de lanzar una candidatura, pero fue enfático en decir que sus planes, por el momento, son diferentes.

“No sé de política, no sé de mermelada, no sé de Congreso, y en mis planes no está ninguna candidatura”, afirmó el hijo del expresidente Álvaro Uribe, citado por ese medio.