El hombre, conocido como ‘El Palomo’, llegó hasta una estación de Policía de la capital del Cesar para atender la cita que le pusieron las autoridades, tras verse involucrado en un accidente que dejó un herido de gravedad.

La diligencia se adelantó en la Dirección de la Policía de Tránsito y Transporte del departamento y a su salida pronunció unas cortas palabras, citadas por El Pilón, en las que intentó explicar por qué huyó del lugar del accidente:

“Apoyo totalmente a los familiares. Estoy muy condolido. No me volé por nada malo; lo hice pensando en que los mototaxistas que me fueran a linchar”.