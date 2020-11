La negativa de Tomás Uribe la dio a conocer el periodista de Blu Radio Néstor Morales, que aseguró que habló con el primogénito de Uribe Vélez, luego de que se dijera que congresistas del Centro Democrático le iban a pedir que fuera su candidato para las elecciones de 2022.

“Tomás me responde: ‘No, y no hay ninguna posibilidad. Ni mi familia, ni mi esposa, ni mi mamá, ni el papá —como dice él—. Nadie en la familia me ve como candidato presidencial, ni quiere que sea candidato presidencial'”, dijo Morales, sobre su conversación con Uribe Moreno.