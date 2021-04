green

Luna Gil se ha dado a conocer en las redes por las fotos que publica y por sus extravagancias, y recientemente concedió una entrevista con el programa ‘Lo sé todo’, del Canal Uno, en donde aseguró que mencionar al expresidente Álvaro Uribe Vélez aumentó su fama.

Todo se dio, según ella, durante una transmisión en vivo en donde seguidores le hicieron una pregunta relacionada con el líder político: “¿Te meterías con Álvaro Uribe por un millón de dólares?”.

“No. Ese man me aterra”, fue la respuesta que dio la influenciadora.

Luna recordó, en la entrevista, que esa mención le ayudó a ganar seguidores en sus redes, y dejó claro que su reacción fue espontánea y que en ningún momento habló mal del político.

“Se me incrementaron los seguidores impresionante, pero solo fue una respuesta. Yo no tengo nada en contra de ese señor”, agregó.

Cirugías de Luna Gil, ‘La muñeca inflable’ en Instagram

En cuanto a las cirugías estéticas, que hacen alarde a su apodo de ‘muñeca inflable’, Gil contó que le gustan mucho y que se hizo “toda”. “Tengo la rinoplastia, senos, lipoescultura y la cola”, reconoció.

Además, dijo que no les hace caso a los críticos y que no le importa que hablen bien o mal de ella, ya que desde que era niña siempre se inclinó por los gustos femeninos y “por las barbies”.

“Mi mamá ya lo sabía, porque le habían dicho. Mi papá, pues no me acepta en este proceso de chica trans, solo me aceptó cuando era un niño”, afirmó en la entrevista.

Estas son algunas fotos donde Gil, que hoy cuenta con 476.000 seguidores en Instagram, muestra sus atributos.

