La reforma que afecta el bolsillo de los colombianos ha dado mucho que hablar en redes sociales. Además de memes y parodias, algunos influenciadores como ‘Epa Colombia’, ‘Juanpis González’ y ‘Lokillo’ han expuesto su disgusto por la tributaria.

Esta vez quien se robó la atención de los cibernautas fue ‘La Liendra’, quien decidió alzar la voz en contra de este proyecto de ley haciendo, según escribió en Instagram, “una bobada para dar un mensaje claro”.

Con la ayuda de Daiky Gamboa transformó su camioneta en lo que sería su “granito de arena en esta lucha”. El contenido de ‘La Liendra’ ha sido dedicado al humor, pero en esta ocasión decidió usar sus redes para dejar un mensaje a sus seguidores.

“Hablar de política en Colombia da miedo, me asusta, pero si yo me atreví, no me dejen solo… ¿Cuántos años más nos vamos a quedar callados por no saber del tema? No me dejen solo, que si todos nos unimos y hablamos, nadie nos va a callar”, expresó en su historia de Instagram.