De acuerdo con la cartera laboral, los únicos que pueden postularse para ser beneficiarios del subsidio de desempleo en Colombia son aquellos trabajadores, dependiente o independientes, que estén cesantes y que, mientras estuvieron afiliados a cajas de compensación, hayan estado clasificados en la categoría A y B.

“En el evento en que existan aportes realizados a una Caja de Compensación diferente, se le deberá requerir para que certifique lo pertinente, respuesta que debe dar en un término no superior a 3 días hábiles, dentro de los cuales no se suspenderá el plazo para decidir acerca del reconocimiento o no del beneficio”, explicó el Ministerio de Trabajo.