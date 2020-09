El congresista resaltó, de acuerdo con El Tiempo, que retiró el proyecto del Legislativo con el fin de hacer las modificaciones necesarias para que pueda tener trámite en la Comisión Primera, esto teniendo en cuenta que el documento pretende “preservar y proteger la vida”.

Barreras indicó en el diario que algunos de los puntos que eliminará del proyecto para volver a presentarlo ante el Congreso tienen que ver con las penalizaciones que se impondrían por conducir en estado de embriaguez y licencias falsas.

También saldrá del proyecto la idea de implementar los airbags para motos, así como los cobros de peajes para estos vehículos (que se eliminará por la oposición de los motociclistas), agregó el medio.

El documento tenía el objetivo, entre otras cosas, de que se impusieran mayores exigencias para los interesados en obtener la licencia de conducción en el país; además, proponía que el documento para prestar el servicio de transporte público se expidiera a personas mayores de 21 años.

El texto detallaba además que los conductores y los acompañantes de las motos deberían utilizar casco de seguridad en estado íntegro, que corresponda a la talla correcta, con protección total de cráneo y cara, sujetados, de acuerdo con la regulación que fije el Ministerio de Transporte.

La no utilización del casco de seguridad o que no cumpla con las condiciones exigidas dará lugar a la inmovilización del vehículo”, destaca el proyecto retirado del Congreso por el senador Barreras.

El Ministerio de Transporte, según indicó el diario, mencionó que no le quitó el apoyo al documento presentado por el senador Barreras y por el contrario, aclaró que en medio del trámite de la iniciativa se hicieron varias mesas técnicas con la Agencia Nacional Vial y la Superintendencia de Transporte.

“Queremos decirles a los transportadores que del Ministerio no depende quitar o no las sanciones, se está trabajando en una reforma para el próximo año del Código Nacional de Tránsito, el cual aún está en evaluación”, dijo el viceministro Juan Camilo Ostos en octubre de 2019; sin embargo, casi un año después, no se conocen detalles de esa supuesta reforma, agregó el rotativo.