El ajuste salarial para el próximo año fue anunciado en la tarde de este 24 de diciembre por la vía del decreto, después de que no se alcanzara un acuerdo entre el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras.

El presidente Petro, en un reciente discurso en Zipaquirá, destacó los logros de su administración en términos de incremento salarial.

“Hemos crecido el salario mínimo real en Colombia un 30 o un 35 % los tres años que llevábamos. Tenemos que hacer un mayor esfuerzo el año entrante… Llevo subiendo el salario mínimo por encima de la inflación y lo que hace la economía es crecer“, dijo el mandatario.

Salario mínimo 2025: colombianos a los que no les subirá el sueldo

El aumento salarial impactará directamente a cerca de 3,7 millones de colombianos que, según el Ministerio de Trabajo, ganan un salario mínimo. Sin embargo, el ajuste no beneficiará a todos por igual.

A continuación, 3 casos en los que trabajadores no incrementarán su sueldo por el aumento del salario mínimo:

Trabajadores informales sin contrato y sin prestaciones sociales.

Trabajadores independientes o bajo modalidades de contratación diferentes, como prestación de servicios.

Trabajadores que devenguen más de un salario mínimo al mes.

Cabe resaltar que el nuevo salario mínimo en Colombia para 2025 se estableció en 1’423.500 pesos sin auxilio de transporte y en 1’623.500 pesos con el auxilio incluido, lo que representa un aumento de 123.500 pesos respecto al año anterior.

¿Si gano más de un salario mínimo me deben subir el sueldo después del ajuste?

Aunque formalmente el incremento del salario mínimo no aplica para aquellos trabajadores que ganen más de dicho valor, lo cierto es que cada empresa es libre de decidir si hace o no los incrementos a esas personas, según el porcentaje que consideren.

De hecho, la referencia de muchas compañías para ajustar los salarios de quienes ganen más del sueldo básico podría ser el IPC (Índice de Precios al Consumidor), pero eso quedará a discreción de cada empleador, lo que puede variar significativamente de una empresa a otra.

