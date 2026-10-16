El puntaje crediticio es un indicador que refleja la probabilidad de que una persona cumpla con sus obligaciones financieras y es consultado por entidades al evaluar solicitudes de crédito.

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Sin embargo, no es el único factor que determina la aprobación, pues también se consideran la capacidad de pago, el nivel de endeudamiento y las políticas de cada entidad.

Para mejorar el historial, una de las principales recomendaciones es pagar las obligaciones a tiempo, ya que los retrasos pueden afectar negativamente el perfil. Si existen deudas pendientes, es importante buscar alternativas para ponerse al día de acuerdo con la capacidad económica.

También se aconseja evitar endeudarse de manera innecesaria y mantener bajos los saldos de créditos y tarjetas frente a los cupos disponibles.

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No existe un porcentaje universal de utilización que garantice un aumento del puntaje, pero es conveniente no usar permanentemente todo el cupo.

Antes de realizar compras con tarjeta, se deben revisar las cuotas, intereses y fechas de pago, procurando que las obligaciones sean compatibles con los ingresos y gastos mensuales.

Mantener cuentas abiertas y activas durante periodos prolongados también puede contribuir a construir un historial estable.

Finalmente, es recomendable consultar periódicamente el historial en MiDatacrédito para verificar las obligaciones registradas y detectar posibles inconsistencias.

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