Las pensiones pertenecientes a los pilares Básico Solidario, Semicontributivo y Contributivo, así como los ahorros pensionales y ciertos fondos del sistema previsional, estarán exentos de impuestos, tasas y contribuciones, siempre que no superen las 1.000 UVT mensuales (aproximadamente $50 millones). Esta exención es automática y no requiere trámites adicionales.

En cuanto a la declaración de renta, las personas naturales deben tener en cuenta tanto las exenciones como las deducciones aplicables para reducir su carga tributaria.

Entre los ingresos exentos más comunes se encuentran: aportes voluntarios a fondos de pensiones, cuentas AFC, indemnizaciones laborales, cesantías e intereses sobre estas, y pensiones de diversas clases. Estas exenciones aplican principalmente a rentas laborales.

Por otro lado, existen deducciones imputables a la renta según la “cédula” o tipo de ingreso.

En la cédula general (rentas de trabajo, capital y no laborales), se pueden deducir intereses de créditos hipotecarios, planes de salud, dependientes económicos, el GMF (4×1000), e intereses de créditos con el Icetex. Las rentas de capital y no laborales permiten deducir intereses hipotecarios y el GMF, pero no pueden aplicar doble deducción.

Las cédulas de pensiones y dividendos no admiten deducciones. Para aplicar las exenciones y deducciones, los contribuyentes deben contar con los certificados respectivos, como el de ingresos y retenciones o el de aportes a seguridad social.

En suma, la reforma y las disposiciones vigentes ofrecen múltiples mecanismos para reducir la carga tributaria de trabajadores y pensionados, incentivando la formalidad, el ahorro y la protección del ingreso durante la vejez.

Cómo funcionan las pensiones en Colombia

En Colombia, el sistema pensional está compuesto por dos regímenes principales: el Régimen de Prima Media (RPM), administrado por Colpensiones, y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), gestionado por fondos privados.

Ambos sistemas buscan garantizar ingresos a las personas una vez se retiran del mercado laboral, ya sea por edad, invalidez o fallecimiento, beneficiando en este último caso a sus sobrevivientes. El afiliado debe escoger uno de estos regímenes, y su elección determinará la forma en que se calcula y paga su pensión.

En el Régimen de Prima Media, los aportes realizados por los trabajadores activos se usan para pagar las pensiones de los actuales jubilados. Este régimen funciona bajo un principio de solidaridad intergeneracional y establece como requisitos una edad mínima (62 años para hombres y 57 para mujeres), un mínimo de 1.300 semanas cotizadas y la condición de estar afiliado al sistema. El valor de la pensión se calcula con base en el promedio salarial del afiliado durante los últimos 10 años de trabajo.

Por su parte, el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad es de capitalización individual. Esto significa que cada persona acumula sus propios aportes en una cuenta personal, junto con los rendimientos financieros generados.

Cómo se logra la pensión en Colombia

Al momento de la jubilación, el monto de la pensión depende del capital acumulado, la edad del afiliado y su expectativa de vida. Si el ahorro es insuficiente, existen mecanismos como el fondo de garantía de pensión mínima.

Con la nueva reforma pensional de 2025, se estructura un sistema de pilares: solidario, semicontributivo y contributivo, que busca integrar y complementar los regímenes actuales para cubrir a una mayor parte de la población. Esta reforma también establece exenciones tributarias para las pensiones hasta 1.000 UVT, protegiendo los ingresos de los jubilados y promoviendo una mayor equidad en el sistema.

