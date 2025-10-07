El mercado agropecuario y de mascotas en Colombia vive un auge histórico, con un crecimiento de más del 90 % en los últimos cinco años y presencia en siete de cada diez hogares.

La ganadería también reporta cifras récord: más de 30 millones de cabezas de ganado, incrementos del 11,8 % en la producción de carne y del 13,2 % en leche, además de exportaciones que superaron los 216 millones de dólares en el primer semestre de 2025.

En este contexto, Agrocampo, el único hipermercado veterinario del país, celebra 46 años como referente en la modernización y profesionalización del sector.

La empresa fortaleció su gestión con la implementación del software Microsoft Dynamics 365, que incorpora inteligencia artificial para optimizar procesos y atención al cliente.

Además, inauguró una nueva sede administrativa en Bogotá y amplió su centro logístico, el más grande del país, junto con un Call Center veterinario especializado.

Agrocampo ha sido reconocida por su liderazgo, destacándose en los Premios Pet Industry 2025 y como el mejor E-Commerce veterinario en 2024.

Para celebrar su aniversario, realizará del 6 al 11 de octubre el Agroaniversario, con más de 30.000 ofertas en productos veterinarios y agropecuarios, reafirmando su posición como líder del sector.

