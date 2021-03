Esto sucedió justo antes de que la capital pasara por su segundo pico de la pandemia de COVID-19, por lo que la situación había permanecido quieta desde entonces.

Este jueves volvieron los reclamos y las protestas, por lo que la Alcaldía tuvo que volver a negociar para tratar de reactivar las actividades en San Victorino sin que esto represente peligro de propagación del coronavirus.

El intercambio no pareció ser fácil, tal como lo fue comunicando el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, pero al final se confirmó que el ‘madrugón’ volverá a partir del próximo miércoles 11 de marzo.

La franja en la que funcionará no será la habitual. La reactivación sería gradual y comenzará desde la 1 de la madrugada hasta las 7 de la mañana, detalló el funcionario.

Además, Gómez hizo énfasis en que se delineará un perímetro con vallado para brindar garantías de acceso con controles de aforos que eviten que se repitan las aglomeraciones de hace unas semanas.

El anuncio de la reactivación también dejó una polémica después de que se publicara un video cortado de un segmento de la negociación en el que Gómez parecía hablar de manera intransigente con los comerciantes.

Esto sucedió después de que el secretario sugiriera que reactivar el ‘madrugón’ tal como estaba representaría un riesgo alto de contagio por los tumultos. La respuesta del gremio fue un “no” generalizado.

Ese mismo “no” se repitió cuando el secretario habló de la propuesta de extender el tiempo de funcionamiento del ‘madrugón’. Fue entonces que hizo un comentario que algunos mostraron sin el contexto anterior:

“Como la respuesta es ‘no, no, no, no’, la respuesta de la administración será ‘no, no, no, no'”.