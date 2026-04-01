La nueva “Cambiatón” de Imusa ya está en marcha y llega como una oportunidad perfecta para deshacerse de ese sartén viejo que lleva años guardado. La campaña estará disponible desde el 1 de abril hasta el 15 de mayo de 2026 en diferentes ciudades del país, con una propuesta que mezcla ahorro y cuidado del medioambiente.

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La mecánica es sencilla y pensada para que cualquiera pueda participar: basta con llevar un sartén usado, sin importar la marca, el material o el estado en el que esté. A cambio, las personas reciben un bono de $30.000 que pueden usar para comprar uno nuevo de la línea especial que lanzó la marca durante esta jornada.

Imusa cambiatón 2026: cómo cambiar su sartén viejo y recibir $30.000 en Colombia

El atractivo no se queda solo en el descuento. La campaña tiene una meta ambiciosa: recolectar más de 350.000 sartenes en todo el país. Para lograrlo, la marca habilitó más de 500 puntos de acopio en unas 50 ciudades, apoyándose en grandes superficies y tiendas aliadas, lo que facilita que los usuarios encuentren un lugar cercano para hacer el cambio.

Además del beneficio económico, esta iniciativa también busca impactar en el medioambiente. Todos los utensilios recolectados serán enviados a un aliado especializado que se encargará de transformar los materiales para reincorporarlos en otras industrias. Con esto, se busca reducir residuos y darles una segunda vida útil a estos productos.

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Los nuevos sartenes incluyen una tecnología antiadherente mejorada, que promete ser hasta cinco veces más resistente que versiones anteriores. Esto apunta a que los consumidores no solo renueven sus utensilios, sino que también adquieran productos con mayor durabilidad.

Desde la compañía, su director de mercadeo aseguró que la “cambiatón” busca demostrar que la economía circular sí puede funcionar a gran escala. La idea es que pequeñas acciones, como cambiar un sartén viejo, terminen sumando a un impacto mucho más grande en el cuidado del planeta.

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