Gustavo Petro es muy probablemente uno de los candidatos presidenciales para las contiendas electorales del 2022, aunque aún no se haya lanzado como tal. Su liderazgo en la Colombia Humana no está en duda y a pesar de las rencillas que se presenten entre los miembros de la coalición, él se mantiene como el hombre al que le siguen la pista desde los sectores de izquierda.

Por tener ese tipo de ideología, el cordobés ha sido un hombre criticado y amado desde diferentes sectores y grupos de colombianos que ven en él una opción para los comicios que se avecinan el siguiente año.

En charla con Vicky Dávila, en Semana, Petro respondió a varios cuestionamientos que le hacen por su estilo de pensamiento que algunos han querido relacionar con el ‘castrochavismo’, aunque él mismo se ha separado de esa corriente para hablar de otros modelos económicos.

Precisamente, hablando de economía, la periodista le preguntó al hoy senador Petro por lo que pasaría con Luis Carlos Sarmiento Angulo (el hombre más rico de Colombia) [vea acá la crítica que le hizo Margarita Rosa] o la Organización Ardila Lülle, una de los grupos económicos más importantes del país, si llega a ser presidente.

No obstante, el líder de la Colombia Humana no quiso ahondar mucho y solamente respondió que ellos pagarían “sus impuestos de acuerdo a la ley” pero que no va a pasar nada más, incluso, él aseguró que quiere impulsar la “banca pública, no quitándole el banco a Luis Carlos Sarmiento”, pero sí que “compita con un Banco Agrario”.

Más adelante, ella le preguntó por “¿Qué pasaría si los bancos quiebran?”, preocupada por el empleo que ellos producen en el país. A este hecho, el cordobés le quitó importancia porque, según él, “el trabajo en Colombia lo producen en un 80 por ciento la pequeña y mediana empresa, que es a la que no ayudan” mientras que “Sarmiento no produce empleo” porque “el sistema financiero produce el 1 por ciento del empleo en Colombia”.

Dávila fue franca con su contertulio y le confesó: “a veces, cuando uno lo escucha hablar de ellos, de los Ardila Lülle, de los Sarmiento, uno tiene la sensación de que usted no los quiere mucho. ¿Le hicieron algo?“.

Gustavo Petro, quien no fue claro si al llegar a la presidencia entregará el poder, no dudó en señalar que “vivimos en un país que es el cuarto más desigual del mundo. Y los hombres más ricos de América no hacen nada por corregir eso, sino que día tras día devoran más y más. No es el producto de su trabajo”, sin responder con total con claridad por sus sentimientos por ellos.

El líder de la Colombia Humana enfatizó en que él no odia a ningún grupo económico, pero que estas personas se “han enriquecido con el Estado” tildándolos de “herederos del esclavismo, que consideran que el país es su hacienda particular y que tienen un derecho hereditario y divino de usufructuarlo, sin darle espacio a la gente”.

Aunque Vicky Dávila expresó que “la idea que hay” es que Petro va a perseguir a los banqueros, él se burló señalando que “será la idea que tienen ellos en sus clubes. Y esas persecuciones de ellos deben ser muy chistosas porque eso debe ser en jet, supongo. Pero no. Yo no tengo la intención de perseguir a nadie”.

Finalmente, el candidato presidencial de las elecciones pasadas, y seguramente de las que se avecinan, respondió puntualmente a esta pregunta que le hizo la periodista “¿Usted odia a los ricos?”.

“No. Yo no odio. Ni siquiera a quienes me torturaron. A quienes amenazaron a mis hijos. Nunca me he puesto a perseguir ni a mis perseguidores“, fue su respuesta.