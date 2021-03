Armando Benedetti reaccionó airadamente después de que Gustavo Bolívar le pidió que se retirara del “pacto histórico” con la Colombia Humana ante las recientes acusaciones contra el congresista de la Costa por enriquecimiento ilícito.

Benedetti arremetió contra Bolívar y cuestionó que él confiara en Cristina Lombana, la magistrada que lleva su caso en la Corte Suprema de Justicia. Además, se le fue encima con una andanada de insultos.

“Su clasismo y su machismo, sumado a su afán de protagonismo, son el verdadero obstáculo que tiene el pacto histórico. Me voy, no por su petición, sino por su actitud desleal, canalla y de un hijueputa”, fueron las palabras de Benedetti.

Este es el trino del senador:

Curioso que usted hoy confíe tanto en Cristina Lombana. @GustavoBolivar, su clasismo y su machismo, sumado a su afán de protagonismo, son el verdadero obstáculo que tiene el #PactoHistórico. Me voy no por su petición si no por su actitud desleal, canalla y de un hijueputa.

— Armando Benedetti (@AABenedetti) March 12, 2021