El hijo de Gustavo Petro trató de mediar en la pelea en la que Armando Benedetti insultó a Gustavo Bolívar, aunque se inclinó a favor del congresista de la Costa.

Nicolás Petro se mostró muy preocupado por la actitud de Gustavo Bolívar y cuestionó que el senador de la Colombia Humana se haya ido en contra de figuras que están buscando un “pacto histórico” como María José Pizarro y, ahora, Benedetti.

Si bien el diputado del Atlántico se mostró a favor de Armando Benedetti, pidió calmar los ánimos y arreglar las cosas de puertas para adentro.

En su Twitter, Petro invitó a los involucrados en la pelea a tomarse un café y a “dar un ejemplo de unidad”. Les recordó que el objetivo es vencer al Centro Democrático en las próximas elecciones, algo que “está por encima [de] peleas pequeñas”.

Me preocupa mucho la actitud de @GustavoBolivar , ayer se fue en contra de @PizarroMariaJo , hoy saca del #PactoHistorico a @AABenedetti , difícil sumar así.

La pelea comenzó cuando Gustavo Bolívar le pidió a Benedetti que se retirara del “pacto histórico” con la Colombia Humana por las acusaciones de enriquecimiento ilícito contra el senador que recientemente salió de La U.

De inmediato, Benedetti respondió. Le dijo clasista y machista, además de ser un hombre con afán de protagonismo.

Anunció que se salía de la alianza con Petro y dejó ver que la razón era una sola: Gustavo Bolívar.

“Me voy, no por su petición, sino por su actitud desleal, canalla y de un hijueputa”, sentenció Benedetti en su momento.

Curioso que usted hoy confíe tanto en Cristina Lombana. @GustavoBolivar, su clasismo y su machismo, sumado a su afán de protagonismo, son el verdadero obstáculo que tiene el #PactoHistórico. Me voy no por su petición si no por su actitud desleal, canalla y de un hijueputa.

— Armando Benedetti (@AABenedetti) March 12, 2021