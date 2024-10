Por: VALORA ANALITIK

El presidente Gustavo Petro se fue en contra, de nuevo, de las tasas de interés del Banco de la República de Colombia. Según el mandatario, hay decisiones que estarían afectando a la economía nacional desde distintos frentes.

Al hacer un balance del comportamiento de la deuda del Gobierno, el mandatario explicó que el emisor debería empezar a pensar más en la actividad económica y productiva del país.

Hay que recordar que, en la más reciente Junta, las tasas de interés del Banco de la República de Colombia se redujeron en 50 puntos básicos, a pesar de que los analistas del mercado estaban esperando un recorte del orden de los 75 puntos.

Con esto, el indicador aterrizó en el 10,25 %, lo que a ojos del gobierno del presidente Gustavo Petro es una decisión contraproducente con la urgencia de estimular a la actividad económica local del lado del consumo.

Dijo en su momento el presidente Gustavo Petro que el país necesitaba de la ayuda del Banco de la República para que la banca viera un estímulo a través de la entrega de créditos.

Aseguró el presidente Petro que el Gobierno no ha tomado nueva deuda que no sea para pagar la deuda existente. Se le llama a esta operación el Roll Over, dijo, al tiempo que la deuda externa en pesos sigue siendo aproximadamente la misma.

¿Qué pide el gobierno Petro para las tasas de interés del Banco de la República de Colombia?

Sin embargo, apuntó a decir que el problema de crecimiento de la deuda se sitúa al interior del país y se debe exclusivamente a la tasa de interés de los TES. “Este crecimiento del endeudamiento interno tiene como causa central, las tasas de interés del Banco de la República de Colombia”.

Añadió el mandatario que no cree que, ante el éxito de la política antinflacionaria de carácter estructural, reducir precios de los alimentos se utilice al extremo una creencia monetarista “propia de neoliberales en desuso”.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le pidió al Banco la posibilidad de empezar a tomar decisiones menos restrictivas con la tasa de política monetaria.

Esto último luego de que el Dane informara que la inflación de Colombia a septiembre alcanzara el 5,81 %, ubicándose en la parte baja de las expectativas de los analistas del mercado local.

Había apuntado Bonilla que, si la Junta decidía que las tasas de interés del Banco de la República de Colombia bajaran 50 puntos, en la siguiente reunión la reducción debería ser del orden de los 100 puntos básicos, llevando el indicador al 9,25 %.

Apuntó finalmente el presidente Petro que “la tasa de interés del Banco de la República que no cae en términos reales y no solo está destruyendo las finanzas públicas sin necesidad, o en algunas personas con necesidad política, sino que no deja arrancar la actividad económica y le quita bienestar al pueblo colombiano”.

