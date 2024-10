Por: Caracol TV

El presidente Gustavo Petro respondió a los cuestionamientos que hizo el recién galardonado Nobel de Economía, James Robinson, sobre su mandato en Colombia.

¿Qué dijo el Nobel de Economía James Robinson?

Robinson destacó en Noticias Caracol en vivo que la elección del líder de izquierda “fue una de las más democráticas en la historia de Colombia. El presidente Petro ganó genuinamente un mandato popular”.

Sin embargo, el nobel manifestó que “el problema es que él no tiene ni idea de cómo cumplir con ese mandato, cómo lograr cosas o cómo formular políticas que realmente transformen al país. Yo creo que él tiene una agenda progresista y hay muchos, pero muchos problemas en Colombia que tienen que ser resueltos, pero creo que él no entiende cómo hacer eso. Es como cualquier otro político colombiano que no entiende la implementación y yo creo que esa es la tragedia del actual gobierno: no tienen una estrategia sobre cómo hacer las cosas”.

Tras estos cuestionamientos, sobre cómo lograr sus objetivos, el mandatario dijo que “yo sí creo cómo hacer equidad social y lo estamos haciendo (sic). Sacamos 1.600.000 personas de la pobreza y 1.100.000 de la pobreza extrema en el año 2023 y disminuimos el coeficiente de desigualdad y sustancialmente en las áreas de reforma agraria”.

Yo si creo como hacer equidad social y lo estamos haciendo. Sacamos 1.600.000 personas de la.pobreza y 1.100.000 de la pobreza extrema en el año 2023 y disminuimos el coeficiente de desigualdad y sustancialmente en las áreas de reforma agraria https://t.co/xVKuUL8y5o — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 17, 2024

¿Quién es James Robinson y por qué ganó el Nobel de Economía?

Ganó el premio junto a Daron Acemoglu y Simon Johnson. Los tres son tres teóricos de la pobreza cuyos caminos se han cruzado en diversos momentos y tienen varios trabajos que firman juntos, como ‘El revés de la fortuna: geografía e instituciones en la generación de la actual distribución del ingreso’, que terminó dándoles el galardón de 2024.

Robinson es el único de los tres galardonados que no es profesor de MIT, sino de la Universidad de Chicago. Su primer encuentro con Acemoglu se dio en el tiempo que compartieron en la London School of Economics. Los dos publicaron juntos los libros ‘Orígenes económicos de la dictadura y la democracia’ (2006), ‘Porqué fracasan los países’ (2012) y ‘El pasillo estrecho’ (2019).

Por parte de Robinson ha habido un especial interés por Latinoamérica y África: ha hecho investigaciones en Botswana, Chile, Colombia y la República Democrática del Congo, entre otros países.

