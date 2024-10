Él ganó el premio junto a Daron Acemoglu y Simon Johnson, pero lo llamativo de Robinson es que ha dedicado parte de sus estudios a Colombia, país al que le ha escrito varios libros (o al menos lo ha mencionado) en publicaciones como ‘¿Otros cien años de Soledad?’ o ‘¿Por qué fracasan las naciones?’.

Por eso, en entrevista con Caracol Radio, al reciente ganador del Premio Nobel de Ciencias Económicas de 2024 le preguntaron por su visión sobre el Gobierno Petro, que ya cumplió dos años.

Desde su visión, Robinson señaló que “se ha perdido una oportunidad al no implementar muchas partes cruciales del acuerdo de paz con las Farc en términos territoriales, en términos de intentar profundizar la inclusión política y extender el alcance del Estado al país”.

También el profesor señaló que uno de las grandes lastres que ha tenido el país y que Petro tampoco ha podido atacar es que, desde su visión no hay una estrategia y que, por lo tanto, “el presidente Petro lo que debe hacer es priorizar”. Dice él que los gobiernos en Colombia, y no solo el de Petro sino en general, no saben implementar estrategias, construir carreteras, entregarle a la gente lo que necesita. “En zonas como el Pacífico o los Llanos, hay gente que está fuera del Estado y alcance del Gobierno y eso es muy grave”, dijo.

Quizás, lo más contundente en esta entrevista con Caracol Radio del profesor Robinson fue cuando le preguntaron sobre qué ha visto él desde la llegada de Petro al Gobierno, sin embargo, el explicó que si bien la ideología del Gobierno de turno cambió, la inhabilidad del Estado para crear cambios y transformar entornos es la misma.

De hecho, señaló que el único que estuvo cerca de entender qué debía hacer para ejecutar acciones concretas era el expresidente Uribe, pero su único interés era atacar a las Farc, sin intentar solucionar los demás problemas.

Incluso, el profesor explicó que muchos creen que Colombia es un caso de éxito porque desde las grandes ciudades hacen cosas que el resto del país no y eso ha llevado al país a una inequidad que está demostrada en todas las regiones y zonas del país.

¿Quién ganó el Premio Nóbel de Economía 2024 y por qué?

Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson fueron los merecedores del Premio Nobel de Economía en 2024. Estos tres economistas fueron reconocidos por sus investigaciones pioneras sobre cómo se forman las instituciones y cómo estas influyen de manera determinante en el desarrollo económico y la prosperidad de las naciones.

En esencia, estos investigadores han dedicado sus carreras a entender por qué algunos países logran un crecimiento económico sostenido y una alta calidad de vida, mientras que otros permanecen estancados en la pobreza. A través de sus estudios, han demostrado que las instituciones, es decir, las reglas del juego económico y social, son fundamentales para explicar estas diferencias.

Acemoglu, Johnson y Robinson han identificado dos tipos principales de instituciones: las inclusivas y las extractivas.

Según sus investigaciones, las instituciones inclusivas generan un círculo virtuoso que promueve la inversión, la innovación y el crecimiento económico a largo plazo. Por el contrario, las instituciones extractivas tienden a perpetuar la desigualdad y obstaculizar el desarrollo.

Algo relevante es que sus hallazgos tienen profundas implicaciones para la formulación de políticas públicas y para el diseño de estrategias de desarrollo sostenible.

