Como la FED anunció un recorte de tasas de interés de 50 puntos básicos, ubicándose entre 4,75 % y 5 %, el Banco de la República podría hacer un recorte para septiembre mayor al esperado por el mercado.

Si el BanRep reduce las tasas de interés para este mes, la medida incentivaría a los colombianos a obtener créditos para comprar vivienda e impulsar este sector que ha tenido fuertes caídas en 2024.

Siendo así, el incremento de las ventas de vivienda en Colombia refleja esta reducción de tasas y para agosto de 2024, después de 25 meses de caídas consecutivas en la comercialización de inmuebles, el sector de la construcción ve un repunte de 5,7 % de ventas brutas.

Por otro lado, Camacol resalta que “el desistimiento de vivienda ha disminuido, es decir, quienes iban a comprar un apartamento o casa, pero no continuaron con el proceso porque no hicieron el cierre financiero, porque no tenían subsidio o porque las tasas de interés no lo permitían”.