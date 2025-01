Pese a que las ayudas sociales son una de las banderas del Gobierno de Gustavo Petro, su administración avanza en la reducción de los subsidios que les entrega a los colombianos y los recursos para este fin serán limitados durante 2025.

Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, explicó en Blu Radio que Colombia atraviesa una difícil situación fiscal y que la entidad que dirige será una de las que tendrá mayor recorte presupuestal para este año, lo cual afectará a tres millones de personas que reciben transferencias monetarias.

Subsidios que Gobierno eliminará en 2025

Los únicos sectores intocables son las personas con discapacidad, las madres con niños menores de seis años y los adultos mayores. De resto, todos los demás beneficiarios se verán afectados por el recorte presupuestal.

“Renta Ciudadana, que tenía dos componentes: Colombia sin Hambre y Rentas del Cuidado, que son las madres cabeza de hogar, se va a reducir solo a este último”, dijo Bolívar en la emisora.

El director de Prosperidad Social anunció que con el acompañamiento del Banco Agrario y del Fondo Nacional de Garantías, trabajan en una masiva creación de cooperativas con los beneficiarios que dejarán de recibir el subsidio para apoyar sus emprendimientos con préstamos con tasas subsidiadas. Es decir, el Gobierno dejará de dar subsidios y ahora ofrecerá préstamos.

Con respecto al impacto que tendrá el giro en la política del Gobierno Petro, Bolívar expresó que “el asistencialismo lleva 30 años” y que muchas personas se acostumbraron a recibir esas ayudas, por lo que nunca salieron de la pobreza para mantenerse en el foco del Sisbén.

“Tenemos una línea que se llama mejoramiento de vivienda. Les he ofrecido a casas muy pobres, que están en la tierra, que tienen techos de plástico, que les vamos a hacer un mejoramiento de vivienda, pero me dicen: ‘No, porque perdemos el subsidio’. Miren lo perverso: la gente prefiere vivir 30 años en la mugre para no perder el subsidio, entonces necesitamos sacudir eso”, comentó Bolívar sobre uno de los motivos de la eliminación de las ayudas.

Debido al hundimiento de la reforma tributaria en 2024, el Gobierno Nacional ha venido anunciado cómo será el impacto en los subsidios que reciben millones de colombianos. Según Alexander López, director de Planeación Nacional, sectores como vivienda, deporte y cultura se verán afectados.

Además, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, aseguró que ya no se podrá asumir la deuda de la Opción Tarifaria, lo que podría traducirse en aumentos de las tarifas de energía para los usuarios.

Por su parte, el ministro de Educación, Daniel Rojas, advirtió que los giros del Icetex también están en riesgo, dejando a miles de estudiantes en la incertidumbre. De hecho, para el primer semestres de 2025 se cerraron las convocatorias de créditos.

