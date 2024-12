En la mañana de este sábado, 28 de diciembre, Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, aseguró que el subsidio Colombia Sin Hambre iba a cambiar considerablemente porque, según él, ya no hay cómo mantener esta ayuda a los millones de colombianos que la recibían.

De hecho, en un principio se creyó que esta ayuda se iba a acabar por completo, pero minutos después le tocó tanto a Bolívar como al presidente Gustavo Petro salir a aclarar la situación.

No dije eso.

Anuncié: se mantienen 3 líneas de transferencias.

1. Adultos mayores (que se amplía de 1.7 millones a 2.8 millones y de 80 a $230.0000)

2. Renta del cuidado (Mujeres cabeza de hogar con hijos menores de 6 años)

3. Devolución del IVA Para las demás personas que se… https://t.co/UhiVKznQEW — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) December 28, 2024

De hecho, el presidente de Colombia recibió muchas críticas porque aseguró que esta ayuda se mantendrá para las personas de tercera edad, mientras que los más jóvenes deben buscar la forma de “configurar cooperativas productivas y recibir créditos para la producción”.

Este anuncio de Bolívar al frente del DPS, marca un cambio de rumbo del uso de subsidios. 1..El subsidio es para la tercera edad que pasaría de 1.7 a 2.8 millones de personas, con la implementación de la reforma pensional. Bono pensional 2. El subsidio es para los menores de 6… https://t.co/nIRPPRMTVT — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 28, 2024

Dicho comentario no cayó bien en muchas personas, quienes aseguraron que esta idea en muchas regiones del país no es muy funcional, ya que los jóvenes no la pasan bien y hacer sociedades tampoco es una tarea fácil de completar en Colombia.

Algunos de los comentarios fueron:

Prácticamente, tiraron a la basura el programa que estuvieron ejecutando en 2023 y 2024. Se dieron cuenta de que no podían mantener la misma carga de subsidios por el desastre que dejó @luiscrh. Pero conscientes de la ignorancia petrista, lo comunican de esta forma. — Russy Millán (@millanrussy) December 28, 2024

¿Cooperativas productivas y créditos para la producción?

Aunque la asociatividad es clave para el desarrollo, no siempre las personas tienen el interés o el hábito de asociarse. Abundan ejemplos de fracasos con iniciativas públicas que promovieron la constitución de cooperativas. — Freddy Castro (@freddykastro) December 28, 2024

Créditos? Cooperativas? Hay estudiantes que no pueden ni llegar a fin de mes, no tienen trabajo, son foráneos, apenas si reciben dinero y cuando llega el subsidio pueden cubrir un poquito más de los gastos mensuales, como un joven saca un crédito pasando esas condiciones? — Manumanito (@manupoveda_03) December 28, 2024

Cabe destacar que esto se suma a lo que había pasado con el subsidio de Mi Casa Ya, el cual tampoco funcionará en 2025 justamente por la falta de recursos que tiene el Gobierno.

