El Ministerio de Vivienda y el Fondo Nacional de Vivienda, informó que, dada la coyuntura presupuestal que en la actualidad enfrenta el Estado, se hace necesario replantear aspectos relacionados con la ejecución de la política pública de vivienda.

Para esto, comunicó a los establecimientos de crédito, entidades de economía solidaria, cajas de compensación familiar, constructores y/o vendedores de vivienda de interés social, y hogares beneficiarios o interesados en acceder al subsidio familiar de vivienda en el marco del programa Mi Casa Ya, que los cupos que se encontraban disponibles para el beneficio de las coberturas a la tasa de interés se han agotado.

Por tal razón, los hogares que no lograron la marcación para tomar el beneficio sobre el desembolso del crédito hipotecario o el inicio del contrato de leasing habitacional, a partir de la fecha, no contarán con dicho beneficio.

Asimismo, a partir de la fecha, la cartera indicó que se cerrará la plataforma que permite el registro de los hogares en el esquema de preasignación del subsidio familiar de vivienda para compra de vivienda de interés prioritario (VIP).

