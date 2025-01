El programa de subsidios Renta Ciudadana sufrirá cambios en 2025, según confirmó el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar. Además, el funcionario se refirió a las demoras en los pagos de algunas ayudas en los últimos meses de 2024.

Bolívar explicó que este año hubo un recorte de 1,7 billones de pesos, lo que llevó a un retraso en el pago del subsidio Colombia sin Hambre y a su desaparición en 2025. Cabe resaltar que este programa daba un pago de entre 200.000 y 500.000 pesos a familias en pobreza extrema e inseguridad alimentaria, beneficiando a unos 2,4 millones de hogares.

(Vea también: A pensionados en Colombia les avisaron por descuento que sufrirán en la mesada para 2025)

Por otra parte, el funcionario se defendió de las críticas, asegurando que el no pago de este subsidio no se trata de una mala administración. “Si no estamos pagando hoy Colombia sin hambre, no es porque Gustavo Bolívar se haya robado la plata, ni la haya malgastado. Sencillamente no la tengo, yo no hago plata, […] dependo de lo que me gira el Ministerio de Hacienda y esa plata no se giró”, dijo en su cuenta de X. “El año entrante no se va a pagar Colombia sin Hambre. Desaparece”, concluyó.