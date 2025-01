Y aunque más de 3 millones de colombianos se verán beneficiados porque desde enero verán un aumento importante en sus ingresos (producto de su trabajo), hay muchos gremios y expertos que han dado su opinión al respecto.

Un ejemplo de ello es Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), quien afirmó en Caracol Radio que esta decisión del presidente Gustavo Petro afectará directamente a las pequeñas y medianas empresas de diferentes sectores del país.

“Es buena esta decisión para quienes ganan un salario mínimo. Podrán salir de sus deudas y tener un mayor consumo, pero hay que pensar es en las pymes: para el empleador, el costo de contratar es de 2400.000 pesos aproximadamente, dependiendo las condiciones económicas del año 2025, esto puede ser una situación compleja para las empresas y traerá muchos riesgos”, señaló Bedoya, quien participó en la mesa de negociación.

Pero eso no es algo que no sepa el presidente de la República. De hecho, en la rueda de prensa, y constantemente, Petro señala a los empresarios y expertos de querer infundir terror con que aumentos demasiado altos van a tener consecuencias en el empleo, a sabiendas que las empresas necesitan de los empleados para seguir produciendo ganancias para los empleadores.

Sin embargo, Bedoya planteó otro panorama que es riesgoso de cara al futuro y que le preocupa a él y muchos otros sectores de la economía y de la sociedad.

“Qué va a pasar con más de 10 millones de colombianos que ganan menos del salario mínimo y con esas personas que hacen parte tasa de la informalidad laborar, que hoy es el 35 %, y con la tasa de desempleo que está en el orden del 10,5 %. Las decisiones del salario mínimo no solo tienen un impacto para eso 3,7 millones de colombianos que lo ganan, sino para toda la economía (…) en qué va a terminar toda ese felicidad en los primeros días de enero, cuando muchas cosas diarias de los colombianos, de los que no ganan el salario mínimo y de los que están en la informalidad, empiecen a subir de precio“, señaló el presidente de la SAC.



Pero esto parece no trasnochar a los gremios que representan a los trabajadores. Fabio Arias, presidente de la CUT, habló sobre el tema en Caracol Radio y dijo:

“Los aumentos en los costos de la productividad siempre tendrán impactos en la inflación. Los empresarios tratan de trasladar costos adicionales a los productos, es una regla, lo cierto es que los costos laborales no son los costos de la producción, por lo que no se pueden trasladar inmediatamente a los productos. No es cierto que el costo de los productos vayan a subir un 9,54 %, no tiene sentido. Estamos terminando el año con una inflación de 5,2 %, luego no es cierto que con la subida del mínimo se sube todo en los mismos niveles”, aseguró.

El futuro es incierto. Lo único que parece claro es que con este aumento del salario mínimo, la incertidumbre de cara al 2025 es total y son muchos los gremios y trabajadores que están atentos a la respuesta del mercado a este incremento del 9,54 %.

“Hay riesgos que hemos hecho saber, pero volveremos analizar en febrero, marzo o abril a ver qué impacto ha generado en la economía y en los colombianos que hacen parte de la informalidad”, dijo el presidente de la SAC.

Se estima que un poco más de de 3 millones de colombianos empiecen a ganar 1’423.500 pesos desde enero de 2025. Ellos, además deberán recibir un auxilio de transporte que les ayudará a solventar sus gastos.

Sin embargo y hay un gran porcentaje de la población colombiana que gana un poco más del mínimo y a los que seguramente no les subirán el sueldo. Para ellos, los que ganen entre 1’600.000 y 2’500.000 pesos, aproximadamente, normalmente no hay un aumento automático en el salario, lo que plantea un panorama muy difícil economicamente.



Sin importar que todos los productos suban o no un 9,54 %, cada año sí hay un aumento en los precios y son aquellos que ganan un poco más del salario mínimo los que más se ven perjudicados porque sus ingresos no suben, pero sí sus gastos.

Para ellos, el sistema económico colombiano no ha creado un sistema que les ayude a mejorar su sueldo automáticamente, pues las empresas no están obligadas a subirles el salario y esto solo pasa cuando los empresarios deciden hacerlo.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.