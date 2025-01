Por: VALORA ANALITIK

El Dane recientemente anunció el cierre del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para 2024, fijado en el 5,2 %, tiene implicaciones relevantes para quienes residen en inmuebles en arriendo. Este ajuste podría traducirse en un aumento del canon de arrendamiento, siempre que el contrato vigente supere un año de antigüedad.

En este contexto, el subsidio de arrendamiento se presenta como una herramienta clave para aliviar la carga económica de las familias colombianas que buscan acceder a una vivienda digna mientras trabajan por adquirir una propiedad.

El subsidio de arrendamiento es un beneficio económico diseñado para apoyar tanto a empleados como a trabajadores independientes que destinan parte de sus ingresos al pago mensual del alquiler. Según el Ministerio de Vivienda, esta ayuda puede cubrir hasta el 90 % del valor total del arriendo de un inmueble, ya sea nuevo o usado. Su gestión se realiza a través de las cajas de compensación familiares, lo que garantiza un acceso más eficiente a los recursos.

¿Cuál es el monto del subsidio de arrendamiento para 2025?

El programa permite a las familias beneficiarias recibir un aporte mensual de hasta $854,100 durante un período máximo de dos años, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos. Este monto está destinado a facilitar el pago del arriendo, permitiendo que los beneficiarios redirijan parte de sus ingresos hacia la adquisición de una vivienda propia. Para acceder al subsidio, es indispensable demostrar que se está en proceso de pago de la cuota inicial de la vivienda.

Requisitos para acceder al subsidio

Para ser beneficiario de este apoyo, la persona interesada debe estar registrada y realizar aportes regulares a una caja de compensación familiar. Si es empleado, debe efectuar los aportes como trabajador formal.

En el caso de los pensionados, el aporte debe equivaler al 2 % del valor de la mesada pensional. Los trabajadores independientes, por su parte, deben contribuir con el 2 % de sus ingresos mensuales, conforme a lo reportado en la seguridad social.

Además, los ingresos familiares no deben superar los dos salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es requisito no poseer vivienda propia, no haber sido beneficiario de otro subsidio de vivienda y cumplir con todas las condiciones establecidas durante los dos años de vigencia del apoyo económico.

¿Cómo se paga el subsidio de arrendamiento?

El subsidio se entrega en pagos mensuales, transferidos directamente al arrendador para garantizar que los recursos sean utilizados para el propósito establecido. Este programa busca proporcionar un alivio económico mientras los beneficiarios consolidan su inversión en una vivienda propia.

En caso de no cumplir con los requisitos para acceder al subsidio de arrendamiento, el Gobierno Nacional ofrece otros programas para facilitar el acceso a la vivienda, entre ellos:

Subsidio a la tasa de interés: Reducir el costo financiero de los créditos hipotecarios.

Reducir el costo financiero de los créditos hipotecarios. Subsidio de Vivienda Rural: Beneficia a familias en zonas rurales que deseen adquirir o mejorar su vivienda.

