El Icetex, por medio de un comunicado, anunció que se había cerrado las inscripciones para la convocatoria de créditos educativos de educación superior, correspondientes al primer semestre académico de 2025. “Se informa el cierre de la convocatoria 2025-1 para financiación de educación superior”, señala la entidad.

Este anuncio se conoció después de que varios estudiantes denunciaran, por medio de sus redes sociales, algunos inconvenientes que presentaron a la hora de diligenciar los requisitos. “¿Cómo es posible que tengo desde el 21 de diciembre un aprobado en el estudio de antecedentes, pero, por fallas en su plataforma, no pude seguir el proceso y ahora ustedes me dicen que yo no puedo estudiar”, escribe una de las usuarias.

Otra de las usuarias aseguró en sus redes sociales que desde el Icetex “cerraron una convocatoria que nunca estuvo abierta, porque su página no sirve y lo sabían. En ningún canal de atención son capaces de dar solución, sean serios”.

De acuerdo con las denuncias de los usuarios, el principal problema se reportó al momento de intentar registrar el estudio de codeudor. Al tratar de ingresar los datos, la plataforma envía un mensaje de “error” y, al final, no pueden avanzar en el trámite de inscripción.

Además, según explicó la representante Jennifer Pedraza, quien ha recopilado las denuncias de los estudiantes, aquellos que han presentado fallas, no han podido contactarse con las líneas de atención del Icetex.

Pedraza aseguró que en los próximos días radicarán un derecho de petición, con el objetivo de conocer la fuente de financiación de los recursos del Icetex y ver si está relacionada con las fallas en las plataformas. También le hizo un llamado al Ministerio de Educación para que se ponga al frente de la situación.

El Icetex, por su parte, explicó que aún quedan abiertas convocatorias a varias becas internacionales para estudios de pregrado, maestrías o doctorados, así como cursos cortos, en países como España, Hungría, Rusia, Canadá, Países Bajos, Nueva Zelanda y Singapur.

También señaló que está la opción del fondo condonable en un 90 % para estudios de pregrado de personas que prestaron su servicio a la Fuerza Pública o sus familiares. Las inscripciones se cerrarán el próximo 20 de enero.

