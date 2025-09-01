El Ministerio de Hacienda, liderado por Germán Ávila, presentó ante la Cámara de Representantes una nueva reforma tributaria que busca recaudar $ 26,3 billones para financiar parte del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026, estimado en $ 556,7 billones.

Entre las medidas más controversiales está el aumento gradual del IVA a los combustibles fósiles, que elevaría los precios de la gasolina, el ACPM y otros derivados del petróleo, provocando preocupación entre consumidores y sectores productivos.

La reforma propone incrementar el IVA de la gasolina del actual 5 % al 10 % a partir del 1 de enero de 2026, alcanzando el 19 % en 2027.

Para el ACPM, el aumento será más paulatino, llegando al 19 % en 2028, lo que implicará un alza de $ 466 por galón de gasolina y $ 256 por galón de ACPM en el primer año.

Otros combustibles, como el biocombustible de origen vegetal o animal para mezcla con ACPM, adoptarán la tarifa general del 19 % desde el 1 de enero de 2027, mientras que el alcohol carburante para mezcla con gasolina lo hará desde el 1 de julio de 2026. Todos los demás derivados del petróleo estarán sujetos al 19 % desde enero de 2026.

Gasolina / Getty

Precios de la gasolina con IVA del 19 % en Colombia

Actualmente, según la Federación Colombiana de Distribuidores de Combustibles, el precio promedio del galón de gasolina es $ 15.868 y el de ACPM $ 10.685.

Con el IVA al 10 % en 2026, el precio de la gasolina podría subir a $ 16.334 por galón, y el ACPM a $ 10.941, según cálculos basados en el incremento reportado.

Para 2027, con el IVA al 19 %, el galón de gasolina podría acercarse a $ 17.196, un aumento total de 8,4 % respecto al precio actual.

