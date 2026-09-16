Por: EL PILON SA

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Pedir un préstamo en Colombia ha cambiado radicalmente en los últimos veinte años. Lo que antes implicaba llenar formularios en papel, hablar con un asesor y esperar semanas por una aprobación, hoy se resuelve en apenas diez minutos gracias a las plataformas digitales. De acuerdo con la información disponible, en 2026 cualquier colombiano puede solicitar, verificar y recibir un crédito digital casi de inmediato, lo que representa una enorme ventaja en rapidez, pero también introduce riesgos: la falta de reflexión puede conducir a decisiones poco informadas. Plataformas como Anticipo incluyen simuladores y explicaciones detalladas en el proceso de solicitud, buscando compensar la velocidad con acceso claro a información relevante.

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La educación financiera dejó de ser un asunto teórico; hoy es una guía práctica para evitar el sobreendeudamiento. Hay cinco conceptos fundamentales que todo usuario debe entender antes de tomar un crédito digital. El primero es la tasa efectiva anual (EA), que indica el costo real del crédito. Aunque muchas plataformas anuncian solo la tasa nominal mensual, la EA incluye la composición anual y puede revelar un costo mucho mayor. Este valor es regulado y permite comparar créditos de manera objetiva. El segundo concepto es el costo total del crédito, que abarca no solo la tasa sino también seguros, comisiones, gastos administrativos e impuestos. Según la Superintendencia Financiera de Colombia, todas las entidades legales deben informar claramente este número.

Otros elementos clave incluyen la cuota mínima y el saldo insoluto en productos como tarjetas, donde pagar solo el mínimo puede mantener la deuda indefinidamente. Además, es importante considerar la mora: un pago atrasado más de 30 días suele reportarse a centrales como DataCrédito o TransUnion, afectando el historial crediticio varios años. El refinanciamiento y la consolidación ofrecen soluciones anticipadas para quienes tienen dificultades de pago, y tomarlas a tiempo reduce perjuicios y costos.

Para elegir bien entre diferentes préstamos, debe compararse simultáneamente la tasa efectiva anual, el plazo real, la cuota mensual aproximada y el costo total del crédito. Herramientas como los simuladores de Anticipo, Nu Colombia, Bancolombia y BBVA permiten calcular y comparar estos datos rápidamente antes de tomar una decisión definitiva.

Respecto a la educación, recursos gratuitos del Banco de la República y la Superintendencia Financiera, así como los portales de bancos y fintechs, ponen a disposición información y capacitaciones sobre crédito y finanzas. Sin embargo, errores comunes persisten: aceptar préstamos por montos mayores al necesario, elegir plazos mayores solo para reducir la cuota, asumir varios créditos pequeños sin evaluar el impacto total, omitir las condiciones de renovación automática y no verificar si la entidad está avalada por la SFC. Evitar estos fallos es esencial, y no solo para usuarios nuevos; incluso quienes tienen experiencia pueden caer en ellos ante la facilidad digital.

En síntesis, aprovechar los mecanismos digitales de crédito requiere información, criterio y tiempo para comparar, leer y decidir. El crédito digital es favorable si se usa con responsabilidad y conocimiento.

¿Cuáles son los conceptos esenciales para entender antes de pedir un crédito digital en Colombia?

Comprender la tasa efectiva anual, el costo total del crédito, la cuota mínima, el saldo insoluto, los riesgos de la mora y la posibilidad de refinanciamiento es fundamental. Cada uno define no solo el valor a pagar, sino también el impacto a largo plazo sobre el historial financiero y el acceso futuro a otros productos.

¿Cuáles son los errores más frecuentes al solicitar préstamos digitales en Colombia?

Los principales errores incluyen solicitar montos mayores de lo necesario, optar por plazos largos sin dimensionar el costo total, tomar varios créditos pequeños y no sumar el impacto, ignorar la renovación automática y no verificar la regulación de la plataforma. Estos desaciertos pueden afectar de forma significativa la estabilidad financiera del usuario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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