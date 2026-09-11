Por: CENET

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La Superintendencia Financiera de Colombia emitió una advertencia dirigida a los ciudadanos, después de identificar que personas inescrupulosas están contactando a usuarios a través de llamadas telefónicas y haciéndose pasar por funcionarios de esta entidad. De acuerdo con la alerta, los delincuentes ofrecen supuestos servicios como créditos, tarjetas de crédito y otros productos financieros que, en realidad, son inexistentes.

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Según la Superintendencia Financiera de Colombia, es importante dejar claro que la entidad no tiene entre sus funciones ofrecer, tramitar ni gestionar servicios de ahorro o crédito. Por ello, cualquier llamada donde se promueven este tipo de productos, especialmente a nombre del organismo, debe ser considerada falsa y no confiable. La entidad insistió en pedir a los usuarios que no se dejen engañar ante tales ofrecimientos y que, bajo ninguna circunstancia, entreguen dinero, realicen depósitos o transfieran recursos como condición para recibir un crédito, particularmente cuando la solicitud de los fondos es a favor de personas naturales y no de instituciones debidamente reconocidas.

La alerta también señaló que en estos contactos fraudulentos es común que los estafadores insistan en la entrega de información sensible, como datos personales, números de cuenta, claves bancarias o detalles sobre saldos. El objetivo real de estas artimañas es obtener información confidencial de los usuarios para cometer fraudes o facilitar otras actividades ilícitas. La Superintendencia subrayó que promesas como desembolsos inmediatos con mínimos requisitos deben ser vistas con desconfianza por parte del público.

En palabras textuales del organismo supervisor: “No suministre sus datos personales o su información financiera ni realice trámite alguno en estas llamadas telefónicas”. La entidad reiteró de manera enfática que todas las ofertas de este tipo son falsas. Con esta advertencia, la Superintendencia Financiera de Colombia busca reforzar la cultura de prevención y resguardar a los usuarios del sistema financiero, remarcando que la protección de los datos personales es fundamental para minimizar los riesgos de ser víctima de estafas o delitos financieros.

¿Cómo identificar una llamada fraudulenta de supuestos funcionarios de la Superintendencia Financiera de Colombia?

Algunas características clave que pueden ayudarle a identificar una llamada fraudulenta incluyen promesas de créditos o productos financieros inmediatos, solicitud de transferencias o entregas de dinero, y exigencias de datos personales o información bancaria. Según la Superintendencia Financiera de Colombia, ninguna de estas prácticas hace parte de los procedimientos formales de la entidad, por lo que si recibe una llamada con estas características, debe sospechar y abstenerse de proporcionar información.

¿Por qué no se deben compartir datos personales en llamadas telefónicas no verificadas?

Compartir datos personales o información financiera, como números de cuenta y claves, durante llamadas telefónicas no verificadas representa un alto riesgo de ser víctima de fraude. De acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia, quienes obtienen esa información pueden usarla para acceder a fondos o cometer delitos financieros; por eso recomiendan nunca facilitar estos datos ante solicitudes sospechosas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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