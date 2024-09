En Colombia, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) es un requisito fundamental para garantizar la seguridad en las vías. Sin embargo, la realidad muestra que los conductores están evadiendo estas obligaciones, poniendo en riesgo la vida de millones de personas.

El Soat es un seguro que garantiza la atención inmediata y sin condiciones a las víctimas de accidentes. Además, cubre indemnizaciones por incapacidad permanente o muerte, incluyendo gastos funerarios.

Gustavo Morales Cobo, presidente de Fasecolda, explicó en La República que, pese a la obligatoriedad del Soat, los conductores no están adquiriendo dicho seguro. Según detalló, la evasión alcanza el 40 %.

El presidente de Fasecolda indicó que el 61 % de los motociclistas no cuenta con Soat. Más allá del problema de la evasión, señaló que es alarmante que son precisamente las motos las principales involucradas en los accidentes en las vías de país.

Cobo indicó que la alta evasión del Soat está significando un aumento en los embargos a conductores que no cuentan con el seguro, son atendidos en los hospitales y luego no tienen dinero para pagar por el servicio médico.

“¿Qué pasa si se accidenta y no tiene Soat? Claro que lo van a atender en la clínica porque a nadie lo van a dejar morir si no tiene Soat, eso no pasa. Pero lo van a atender y luego le van a cobrar. Ya lo está haciendo Adres, hay 21.000 casos de embargos de sueldos, casas y carros de gente que se hizo atender y no tenía Soat”, comentó Cobo en el periódico.