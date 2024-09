En Colombia, muchas personas han adoptado la motocicleta como su principal medio de transporte, ya que no es tan costoso como un automóvil, no tiene restricciones de movilidad, no paga peajes y muchos beneficios más, por lo que cada día es más común encontrar estos vehículos por las calles.

Sin embargo, lo que muchos no saben es que dependiendo del modelo, es necesario hacer una homologación para que cumpla los estándares ambientales, ya que de lo contrario lo pueden multar y hasta se la pueden inmovilizar.

Qué motos podrían dejar de circular en Colombia

Según está establecido en la Ley 1972 de enero de 2019, expedida por el Ministerio de Ambiente, todas las motocicletas que circulen por el país deben cumplir con la norma de homologación al estándar Euro 3 en cuanto a emisiones, la cual dictamina que el vehículo no va a causar tanto daño al medio ambiente mientras esté andando.

Es más, según está publicado en la página Flexfuel España, los límites que deben tener estos vehículos en cuanto a emisiones de monóxido de carbono, hidrocarburos y óxido nitroso son:

Emisiones de CO (monóxido de carbono) = 2,0 g/km.

Emisiones de hidrocarburos (HC) = 0,8 g/km.

Emisiones de óxido nitroso (NOx) = 0,15 g/km.

De esta manera, los que deben estar más pendientes de esta normativa son aquellos que tienen motocicletas con más de 14 años de antigüedad, es decir, las de 2010 o antes, ya que los nuevos modelos ya tienen que venir con esto integrado.

Ahora, hay que destacar que el plan es que para 2030 todas las motos que están en circulación cumplan con este plan ambiental para seguir disminuyendo el porcentaje de gases contaminantes en el aire.

