Uno de los gastos más preocupantes para los conductores en Colombia es el pago del impuesto anual de los medios de transportes que tienen, pues suelen ser cifras muy elevadas.

Sin embargo, quienes estén pensando en comprar una moto deberían tener en cuenta algunas marcas que ayudan a evitar el pago anteriormente mencionado.

Algunos conductores de vehículos nuevos, usados o en tránsito temporal en el país deben cubrir el 1.5 %, 2.5 % o 3.5 % del valor comercial del automóvil.

No obstante, un grupo de propietarios se beneficia de exenciones establecidas por la Ley 488 de 1998, que excluye a las motocicletas con motores de hasta 125 c. c. de este impuesto. Estos solo están obligados a pagar por los derechos de semaforización.

Qué motos no pagan impuesto en Colombia

Existen varias, algunas vendidas en 2023, que cuentan con este beneficio:

AKT NKD 125

Suzuki GN 125

Bajaj CT 100

Yamaha XTZ 125

Victory Nitro 125

Honda CB 125F

Kymco Twist 125

