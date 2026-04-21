Este comportamiento del dólar en nuestro país se da en medio de un entorno de alta volatilidad, influenciado tanto por factores locales como internacionales.

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A nivel interno, el Gobierno realizó una nueva recompra de bonos globales, la tercera en el último año, como parte de una estrategia para mejorar el perfil de la deuda pública y reducir costos de financiamiento ante la presión fiscal.

En el contexto externo, los mercados están atentos a la intervención de Kevin Warsh, nominado para liderar la Reserva Federal de Estados Unidos, ya que sus posturas podrían dar señales sobre el rumbo de la política monetaria y las tasas de interés.

También persiste la incertidumbre geopolítica por las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán, así como la posibilidad de nuevas negociaciones de paz.

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Por su parte, los precios del petróleo registraron caídas tras las expectativas de que un eventual acuerdo con Irán aumente la oferta global de crudo. El Brent y el WTI retrocedieron luego de fuertes alzas previas, reflejando la sensibilidad del mercado ante posibles cambios en el suministro energético mundial.

Dólar en Colombia y por qué sube o baja tanto

El precio del dólar en Colombia sube y baja principalmente por la interacción entre la oferta y la demanda de divisas, influenciada por factores locales e internacionales. Uno de los principales determinantes es el comportamiento del petróleo, ya que Colombia es un país exportador.

Cuando el precio del crudo sube, entran más dólares al país y la moneda estadounidense tiende a bajar; cuando cae, el dólar suele subir.

Otro factor clave son las tasas de interés, especialmente las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos. Si estas tasas aumentan, los inversionistas prefieren llevar su dinero a Estados Unidos, lo que reduce la oferta de dólares en Colombia y presiona su alza. También influyen las decisiones del Banco de la República, que afectan el atractivo de invertir en pesos.

La percepción de riesgo del país es determinante. Factores como la estabilidad política, reformas económicas o el nivel de deuda pública pueden hacer que los inversionistas entren o salgan del país, impactando el dólar.

Además, eventos globales como conflictos geopolíticos o crisis financieras generan incertidumbre y fortalecen el dólar como activo refugio.

Finalmente, la balanza comercial, el flujo de remesas y la inversión extranjera también influyen directamente en la disponibilidad de dólares en la economía colombiana.

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