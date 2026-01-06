Los intereses de cesantías son una prestación social obligatoria que el empleador debe pagar cada año al trabajador, equivalente al 12% anual del saldo acumulado en cesantías, o de forma proporcional si no se trabajó todo el año.

Este pago se realiza directamente al empleado y no se consigna en el fondo de cesantías. El plazo máximo para cancelarlos es el 31 de enero del año siguiente, y el incumplimiento genera sanciones económicas para las empresas.

La principal novedad es que, gracias a la Ley 2466 de 2025, ahora empleador y trabajador pueden acordar el pago mensual de estos intereses, equivalente al 1% del salario base cada mes.

Esta modalidad no cambia el valor total anual, pero permite mayor regularidad en los ingresos del trabajador y facilita la gestión del flujo de caja para las empresas.

Además, la reforma mantiene y agiliza las causales para retirar las cesantías, como educación, vivienda o terminación del contrato, apoyándose en trámites virtuales para hacer más rápido el acceso a estos recursos.

¿Qué son las cesantías y cómo se pagan?

Las cesantías son una prestación social obligatoria en Colombia que funciona como un ahorro para el trabajador en caso de quedar desempleado o para apoyar proyectos importantes de su vida.

Su objetivo principal es servir como respaldo económico cuando termina la relación laboral, aunque también pueden usarse, bajo ciertas condiciones, para educación o compra y mejora de vivienda.

El valor de las cesantías equivale a un mes de salario por cada año trabajado, o proporcional si el tiempo es menor. Para calcularlas, se toma el último salario mensual devengado y se multiplica por los días trabajados en el año, dividido entre 360.

A este valor se le suman los intereses sobre cesantías, que corresponden al 12 % anual y que el empleador debe pagar directamente al trabajador, generalmente en enero.

En cuanto a su pago, el empleador no entrega las cesantías en efectivo al trabajador, sino que debe consignarlas antes del 14 de febrero de cada año en un fondo de cesantías elegido por el empleado.

Si el contrato termina, el trabajador puede solicitar el retiro total de esos recursos. También es posible hacer retiros parciales para educación propia o de la familia, o para vivienda, siempre cumpliendo los requisitos legales.

¿Cuánto me pagan por intereses de cesantías?

Si usted ganó un salario mínimo durante 2025 ($1.423.500), los intereses en su caso se calcularían así: $1.423.500 × 12% = $170.820. Ese sería el monto que usted recibiría si ganaba el mínimo el año pasado.

Así sería el cálculo para otros montos:

Salario: $2.000.000 × 12% = $240.000.

Salario: $3.000.000 × 12% = $360.000.

Salario: $4.000.000 × 12% = $480.000.

Salario: $5.000.000 × 12% = $600.000.

