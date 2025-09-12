El tributo, que nació en la década de los noventa como una medida temporal para enfrentar la crisis financiera de ese entonces, se convirtió en permanente debido a su alta capacidad de recaudo.

Para acabarlo se han hecho decenas de propuestas, y en esta ocasión fue el precandidato presidencial Mauricio Cárdenas el que lanzó un plan para poner fin al gravamen.

El 4-3-2-1-0 que él propone consiste en reducir lo gravado anualmente. Es decir, 3×1.000 en 2027, 2×1.000 en 2028, 1×1.000 en 2029 y acabarlo del todo en 2030.

Esta idea llega a pocos meses de un ajuste en el gravamen. A partir del 13 de diciembre de 2024 entrará en vigencia un cambio importante en el impuesto del 4×1.000 en Colombia.

Hasta esa fecha, los ciudadanos solo pueden eximir una cuenta bancaria del gravamen, siempre que las transacciones no superen los $ 16,4 millones mensuales (equivalentes a 350 UVT en 2024).

Con la nueva normativa, esta limitación desaparece y cualquier movimiento financiero realizado en distintas cuentas estará exento del impuesto, siempre y cuando el total mensual del usuario no sobrepase ese tope.

El 4×1.000, vigente desde finales de los años noventa como una medida temporal, se cobra como el 0,4 % de cada transacción financiera y genera ingresos significativos para el Estado, destinados a programas sociales y seguridad. Solo en enero de 2024 recaudó $ 1,31 billones.

La reforma busca facilitar el uso del sistema financiero y fomentar la inclusión bancaria, permitiendo mayor flexibilidad en el manejo de cuentas. Sin embargo, plantea un reto para las entidades financieras, que deberán adaptar sus sistemas para consolidar y vigilar el total de transacciones de cada cliente. El incumplimiento podría acarrear sanciones de la Dian, pérdida de confianza y mayores auditorías.

