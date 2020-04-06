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“¡Qué día tan maravilloso! Gracias, Dios… Mi esposo abandonó el hospital tras 11 duros días”, escribió la mujer de Rustu Recber en su cuenta de Instagram.

“Pero no estoy completamente feliz, pues aún hay muchos pacientes esperando su recuperación… Seguiré rezando por todos aquellos que luchan por sobrevivir en cuidados intensivos”, añadió.

El exinternacional turco, de 46 años de edad, tuvo fuertes problemas respiratorios cuando fue internado, momento en el que “la piel se le puso gris y los labios también”, como lo reseñó su pareja en ese momento.

Rustu, que también defendió el arco de escuadras grandes del fútbol otomano como Fenerbahce y Besiktas, habría sido contagiado por su esposa, quien tuvo un viaje reciente a Estados Unidos, señaló la prensa local, pero la dama se defendió diciendo que ella y sus hijos arrojaron resultado negativo en la prueba de COVID-19

Acá, la publicación de la mujer: