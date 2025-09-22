Una fuerte pelea entre hinchas de Atlético Nacional encendió las alarmas la noche previa al partido entre el conjunto paisa y el Unión Magdalena, disputado el pasado 21 de septiembre. El enfrentamiento ocurrió en las playas de El Rodadero, una de las zonas más concurridas por turistas en Santa Marta, y dejó al menos cuatro personas heridas, una de ellas de gravedad.

Días después del hecho, comenzó a circular un video que muestra parte de la riña, la cual, según testigos y medios locales como Emisora Atlántico, se prolongó por cerca de 20 minutos antes de que las autoridades lograran controlar la situación.

Pelea interna entre barras de Nacional en Santa Marta

De acuerdo con los reportes preliminares, la pelea no involucró a hinchas del equipo local, sino a miembros de dos barras diferentes de Atlético Nacional: La Pirata y Los del Sur. El choque entre estos dos grupos generó caos y pánico entre los turistas que se encontraban en la zona, quienes tuvieron que buscar resguardo ante la violencia del altercado.

El secretario de Gobierno de Santa Marta, Camilo George, confirmó que uno de los heridos fue trasladado de urgencia a la clínica Avidanti, presentando una herida profunda en el tórax y otra en la pierna. El funcionario expresó su rechazo a los hechos y pidió avanzar con las investigaciones judiciales correspondientes.

“Hay un lesionado grave recluido en la clínica Avidanti (…). Uno determina asuntos en la comisión local de abrir fronteras pensando que el comportamiento va a ser el adecuado, pero cuando este tipo de situaciones sucede es muy lamentable y no lo vamos a tolerar”, señaló George.

Este es el video del incidente:

#TENSIÓN. Hinchas del Atl/Nacional protagonizaron violenta pelea con armas blancas frente a turistas y visitantes en El Rodadero (Sta/Marta). El hecho, que dejó varios lesionados, ocurrió previo al partido que se disputó ayer 21SEP, entre U/Magdalena y el onceano paisa. pic.twitter.com/Zayu8bFF9y — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 23, 2025

