En la madrugada de este lunes 22 de septiembre de 2025, un bus que transportaba a hinchas del Deportivo Pereira se accidentó en la vía entre Ibagué y Pereira, en el sector del Alto de Boquerón, cerca de La Línea, Tolima.

El vehículo, que regresaba de Tunja luego del empate 1-1 frente a Boyacá Chicó por la jornada 12 de la Liga BetPlay II, se precipitó a un abismo en una zona conocida por su peligrosidad debido a curvas pronunciadas y condiciones climáticas adversas.

Según las autoridades, la carretera mojada y resbalosa habría sido un factor determinante en el siniestro. Afortunadamente, no se reportan víctimas fatales, pero el saldo es preocupante: siete hinchas resultaron gravemente heridos y permanecen bajo pronóstico reservado en centros médicos de la región.

Estos son algunos videos de la grave situación:

Accidente en el Alto de Letras: vehículo con hinchas del Deportivo Pereira cayó a un abismo. Jeison Díaz, alias Muelas, está en UCI. Otros heridos fueron trasladados a Ibagué pic.twitter.com/1sXjHybQRf — Reportando (@ReportandoNoti) September 22, 2025

El resto de los ocupantes, entre 20 y 30 personas según estimaciones iniciales, sufrió lesiones menores o contusiones y, en su mayoría, ya está fuera de peligro tras recibir atención de bomberos y ambulancias.

El Deportivo Pereira, a través de un comunicado oficial, expresó su solidaridad con los afectados, agradeció la rápida intervención de los equipos de socorro y deseó una pronta recuperación a los heridos.

El comunicado del Deportivo Pereira por los hinchas accidentados. pic.twitter.com/z8AB3tvoPS — La Furia Matecaña | LFM (@LaFuriaMatecana) September 22, 2025

El club, que se ubica en el puesto 14 de la tabla con 14 puntos, prepara su próximo encuentro ante Unión Magdalena el sábado 27 de septiembre, pero el foco está en el bienestar de sus seguidores.

Organismos de rescate y autoridades locales coordinaron el traslado de los hinchas ilesos en un bus alternativo para garantizar su retorno seguro a Pereira.

La investigación sobre las causas exactas del accidente sigue en curso, mientras el fútbol colombiano se une en mensajes de apoyo a través de redes sociales. La comunidad deportiva espera nuevas actualizaciones en las próximas horas.

