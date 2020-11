La posible salida de Queiroz de la Tricolor, luego de que le paguen una indemnización de dos millones de dólares estipulados en las cláusulas de su contrato sobre terminación del pacto antes de lo acordado, ha sido mencionada hasta por un reconocido medio de Portugal.

No obstante, la semana pasada, Carlos Antonio Vélez dijo que la Federación Colombiana de Fútbol (FPC) no estaría segura de sacar al técnico, por un tema económico y por otro relacionado con Reinado Rueda.

Eso contrasta con una afirmación de César Augusto Londoño este lunes en Caracol Radio, donde insistió que Queiroz “tiene las horas contadas” en la Selección Colombia, que también se ha visto involucrada en un escándalo por una presunta pelea entre James Rodríguez y Luis Fernando Muriel en el camerino, en medio del partido contra Uruguay, en Barranquilla, y que el 10 del onceno ha negado, pero que el periodista de Caracol Televisión y Blu Radio Javier Hernández Bonnet sostiene que tiene chats que la prueban.

“Seguramente que Queiroz dejará esta semana de ser el técnico de la Selección Colombia ”, aseveró Londoño en la señal en vivo de la emisora, pasadas las 7 a.m. de este 23 de noviembre.

El periodista también agregó un comentario sobre los jugadores de la Tricolor, asegurando que varios de ellos, luego tener una complicada fecha de Eliminatorias Sudamericanas con la Selección, volvieron a ser figuras con sus equipos (uno de ellos fue James Rodríguez con el Everton). Por lo mismo señaló que la salida de Queiroz sería la de “un hombre que llegó con ilusión, con expectativa, y que se va a ir de una manera triste y lamentable”.

Londoño también señaló que es cierto que la Federación Colombiana de Fútbol, que no se ha pronunciado al respecto, tiene problemas para pagar la indemnización de la salida de Queiroz.

Lo hizo luego de que otra periodista de Caracol Radio, Darcy Quinn, revelara en la frecuencia radial más detalles.

Quinn señaló que la FCF le está ofreciendo un plan de pagos a Queiroz, pero también le está pidiendo “algunos descuentos” y el técnico no ha aceptado nada.

“Queiroz lo que le dice es: ‘No, en Europa no funciona lo de las cuotas, págueme toda mi plata de una vez, toda mi indemnización’, porque no solo es él, sino todo su equipo. Pero se espera que esta semana sí haya un pronunciamiento. Mientras tanto, lo que me dicen es que el señor Queiroz ya se ha despedido de personas cercanas”, fue la afirmación de la periodista.