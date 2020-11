De acuerdo con el periodista, luego de salir del combinado nacional (en el que hay problemas internos y jugadores hasta se habrían ido a las manos), Pékerman decidió tomarse un año sabático, que después extendió por seis meses y ahí sí empezó a recibir propuestas, pero “nada le llenó”.

Sin embargo, ahora que no se descarta un cambio de técnico en Colombia, tras la goleada al seleccionado de Carlos Queiroz por parte de Ecuador en la reciente jornada de eliminatorias sudamericanas, el nombre de Pékerman suena con fuerza y él está dispuesto a escuchar propuestas para volver a ‘la Tricolor’, pero tiene una regla, comentó Tito Puccetti en la emisora.

“Pékerman, me acaban de confirmar, quiere empezar a trabajar ya. Ante la pregunta, a su círculo cercano, que si quiere venir a Colombia, [respondieron] ‘mientras haya alguien al frente de la Selección Colombia no pasará al teléfono, tiene que no tener técnico la Selección Colombia’”, explicó.